У блогера Портнягина неожиданно нашли многомилионный долг

Российский блогер, основатель бизнес-клуба Сlub 500 Дмитрий Портнягин, которого обвиняют в отмывании денег, задолжал по налогам почти на 800 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Долг Портнягина приблизил его к налоговому рекорду «королевы марафонов» Елены Блиновской — она задолжала налоговикам почти 1,5 миллиарда рублей.

В феврале Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета на выход блогеру в интернет. Портнягина обвиняют в неуплате налогов и в отмывании денег, а его жену Екатерину — в посредничестве при передачи взятки. Общая сумма легализованных супругами средств превысила 91 миллион рублей.