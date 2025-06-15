Блогер Маришка Майонезик умерла от панкреатита

Популярная блогерша Марина Кузьменко, снимающая ролики под псевдонимом Маришка Майонезик, умерла в больнице города Шарья. Об этом сообщила «Российская газета» .

Девушка специализировалась на мугбанг-блогинге — ела большие порции вредной еды на камеру. Причиной смерти блогерши стал приступ острого панкреатита. По словам родственников покойной, у нее отказала поджелудочная железа. У женщины остался сиротой пятилетний сын.

Мугбанг придумали в Южной Корее. Блогеры набирают множество просмотра за счет того, что демонстрируют зрителям свою неумеренность в еде.

Ранее депутаты предложили обозначать вредные продукты специальным знаком. Производителей могут обязать наносить маркировку на этикетки.