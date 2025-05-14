В Госдуме предложили ввести предупредительные знаки для вредных продуктов

Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект, обязывающий производителей вредных продуктов наносить на этикетки предупреждающие знаки. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Авторы предлагают делать такие наклейки на продукты, в которых норму превышает содержание калорий, насыщенных жиров, сахара или соли. Это должны быть, по их замыслу, равносторонние черные прямоугольники, надписи на которых делаются белыми жирными буквами.

Ввести такой закон они предложили с 1 июня следующего года. Продукты, выпущенные ранее, могут остаться без маркировки.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые правила для школьных буфетов, сбалансировав в них количество фастфуда, сладостей и газировки. При этом автор инициативы Ксения Горячева подчеркнула, что о полном запрете вредной еды речи не идет.