Блогер Литвин подтвердил свое задержание после драки с фанатом

Подравшийся с фанатом блогер Литвин сообщил, что его задержали до 14 октября

Владелец клуба Lit Energy Михаил Литвин подтвердил, что полиция задержала его после драки с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов» на матче Медиалиги. Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

«Я задержан до понедельника сотрудниками полиции. Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришел к вам в соцсети. Но свое имя и честь никогда не давайте оскорблять», — заявил Литвин.

На Литвина составили протокол о мелком хулиганстве, поместив в СИЗО, где он будет находиться до суда, сообщил Telegram-канал «112». Полиция также задержала фаната СКА Сергея Плынина и друга Литвина Рустама Ахмадулина, сейчас они находятся в отделении.

Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка». Кроме того, как заявил президент Winline Media Николай Осипов, в ближайшее время будет решаться вопрос о дисквалификации Литвина до конца сезона, сообщила «Газета.ru».

Ранее Литвин ударил болельщика ростовского СКА, с которой проводила встречу его команда, отреагировав на оскорбительную кричалку.