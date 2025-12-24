Блогер Ковальчук подала в суд на товарный знак Малышевой «Сбрось лишнее»

Блогер Алена Ковальчук, проводящая семинары по снижению веса, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием отмены товарного знака «Сбрось лишнее», правообладатель которого — врач и телеведущая Елена Малышева. Иск направили в суд 17 декабря, сообщило РИА «Новости» .

По информации Роспатента, бренд зарегистрировали в 2013 году на широкий спектр различных товаров и услуг. Правовая защита знака действует до 2031 года.

Малышева ведет телевизионный и интернет-проект «Сбрось лишнее — выиграй миллион». Участники шоу соревнуются в борьбе с избыточным весом.

В материалах суда не раскрыли, чем блогер обосновала свои требования. На сайте Ковальчук написано, что именно она создала известный интенсив «Сбрось лишнее».

