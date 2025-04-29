Блогер Дима Масленников столкнулся с шокирующими последствиями глупого эксперимента

Дима Масленников обратился к психологу после семи дней без света

Дима Масленников сообщил, что обратился за психологической помощью после экстремального эксперимента. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

По словам блогера, он провел семь дней в абсолютной темноте, чтобы привлечь внимание к проблемам незрячих людей. В рамках эксперимента Масленников заклеил глаза и надел специальную маску — он уверял, что пытается все это время не прерывать привычного распорядка дня.

Еще в анонсе нового видео блогер объяснял, что его съемки стали одними из самых сложных в его карьере «с эмоциональной точки зрения».

После выхода из изоляции блогер признался, что не смог сдержать слез — стресс оказался слишком сильным. Масленников отметил, что у него начались галлюцинации, и в итоге он решил обратиться к специалисту.

Пока блогер сходил только на один сеанс. Приглашенный специалист рекомендовал ему пройти как минимум краткий курс психотерапии.

Масленников — популярный российский блогер. Осенью 2024 года на его передаче очередную оплошность допустил Филипп Киркоров.