Сегодня 12:54 Филипп Киркоров и блудливый ротик: вновь не в ту дверь Писатель Беседин: то, что людям вроде Киркорова дозволено все, — позор России 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Филипп Киркоров вновь отличился. И похоже, вновь ему за это ничего не будет. В 2023-м, перед Новым годом, артист посетил ту самую легендарную «голую» вечеринку, за которую грозились всех наказать В результате по факту пострадала лишь одна Настя Ивлеева. Зато все топ-менеджеры госкорпораций и престарелые селебрити, похожие на сардельки на свингер-БДСМ-вечеринке, отмазались и чувствуют себя прекрасно.

На этот раз Филипп Киркоров посетил более скромное мероприятие. Он появился на шоу Димы Масленникова (оказывается, весьма популярном), где отчебучил тоже весьма капитально. На реплику квадробера, заседавшего там же, выдал: «Котик, дай мне в ротик». Киркоров пояснил, что так говорили в его детстве. Что ж, если правда, то это многое объясняет. Детская травма, чего уж. По этому поводу активисты уже написали заявление в полицию, певцу может грозить наказание. Понятно, что связано это как бы с пропагандой ЛГБТ*. Но на деле, и мы все это прекрасно понимаем, ничего за идиотское высказывание Киркорову не прилетит. Он и из более серьезных передряг выходил. У человека (он же человек, да?) есть серьезные покровители. Более чем серьезные. Иначе как он вообще функционирует? Это же и есть ходячая реклама «запрещенки»?

Но не о Киркорове сказать хочется. С Филиппом-то ведь все понятно: он своего не отдаст. Это в проклятой Америке Джорджа Майкла поймали на дряни и сломали ему карьеру, а у нас таким, как Киркоров, можно — подчас кажется, что и нужно, — делать что угодно. «Все дозволено!» И это, конечно, издевательство над всей страной, ее позор. Сказать-то надо меж тем о более серьезных вещах.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Что за идиотизм это шоу Димы Масленникова? Какие-то не слишком умные переростки (этакие Бивисы и Баттхеды и Эрики Картманы) заседают в студии и несут ахинею, сдобренную идиотическими ухмылками и смешками. К ним присоединились квадробер и Киркоров. Что это — предбанник бала у мелкого сатаны? Или вечеринка тех, кто учит безвкусице? Или кунсткамера на выезде?

Что за тоскливую белиберду мы наблюдаем? Мой мозг попытался вытечь за те 10 минут, пока я смотрел эту чушь.

Потом выясняется: вот это мракобесие популярно у детей и подростков. Вы серьезно, да? Потом удивляетесь, почему они квадроберами решили стать, эти дети? Странно, что после шоу вроде шоу Масленникова они не стали выть на луну и не превратились в оборотней. Странно, что они не начали подражать инфузориям; тоже ведь вариант. Это же откровенный мракобесный дебилизм — и только! Это то, что намного страшнее любого зла, — воинствующая глупость.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вы сейчас можете сказать, что я брюзга, желчный тип, что ничего не понимаю, но давайте начистоту: мы какое поколение хотим воспитать на подобных шоу? И ведь они, эти рассадники тупости, повсюду. Кто вырастет на них? Ученые, программисты, офицеры, учителя? Нет! В лучшем случае квадроберы. Какая-то удивительно наглая дебилизация населения идет, зато в уши льется елей о патриотизме.

Фото: Блогер Дмитрий Масленников. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кто-то скажет: но это же просто частное шоу. Не совсем так: государство сейчас активно вкладывается в подобный контент. Сколько всего появилось в последнее время. Вон, Тема Лебедев и Сергей Минаев учат блогеров быть крутыми и модными, а еще патриотичными. На выходе, правда, что имеем? По-моему, все очень печально. А если это еще и за государственные деньги — беги, зритель, беги! И забирай своих детей, спасай их!

Далее можно и нужно, конечно, вспомнить прекрасные советские образовательные программы для детей и подростков. Даже в те самые лихие 90-е передачи были куда лучше. Один «Зов джунглей» чего стоил. На фоне нынешнего шлака — практически университетский телепродукт. То, что происходит сейчас, — это уничтожение потенциала наших детей, их развращение и отупление. Диверсия и национальная катастрофа.

Могут сказать, что я брюзжу. Пусть так. Но скоро они станут брюзжать и выть сами, когда дети, воспитанное вот на таком, с котиками и ротиками от Киркорова в придачу, начнут уничтожать все вокруг. Собственно, они уже это делают. Так что больше треша! Глядишь, достигнем дна и оттолкнемся. Правда, есть предчувствие, что мы его просто пробьем и себя захороним. Да, котики?

* Экстремистское движение, запрещенное в России.