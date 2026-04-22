Блиновской вернули квартиру в Ярославле по решению суда

Арбитражный суд Москвы признал за блогером Еленой Блиновской право собственности на квартиру в Ярославле. Решение приняли по заявлению финансового управляющего блогера Марии Ознобихиной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Квартира площадью 39 квадратных метров до 2022 года находилась в собственности Блиновской и ее матери. Позднее ее за 4,2 миллиона рублей приобрел друг семьи Илья Бражник, а в 2024 году он перепродал ее Екатерине Мелешкиной уже за 7,5 миллиона рублей.

Финансовый управляющий настаивала, что первая сделка была совершена между аффилированными лицами после начала налоговой проверки и носила нерыночный характер. По этой версии, отчуждение недвижимости нарушало интересы кредиторов.

Бражник утверждал, что стоимость объекта соответствовала рыночной, поскольку ее определяли в рамках оценки для получения кредита. В результате суд признал обе сделки недействительными, прекратил право собственности последнего покупателя и вернул квартиру в собственность экс-блогера.

Ранее арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу брата Блиновской Александра Останина. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отказав ему в отмене обеспечительных мер, связанных с арестом недвижимости.