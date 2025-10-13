Блиновская попросила отсрочить тюремный срок

Блогер Елена Блиновская направила апелляционную жалобу в суд на свой приговор. Она попросила предоставить ей отсрочку от отбывания наказания, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы на 13 октября. Блиновская просит предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста.

В жалобе указано, что блогер полностью раскаялась в содеянном, а ее дальнейшая изоляция негативно скажется на воспитании и психологическом состоянии ее детей.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» может получить условно-досрочное освобождение. Адвокаты Блиновской будут добиваться продления содержания в СИЗО, чтобы ее не этапировали в колонию.

Весной блогера приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Также ее обвинили в отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.