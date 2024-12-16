Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве

Блогер Елена Блиновская обжаловала судебное решение о собственном банкротстве. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, сообщило РИА «Новости» .

«Апелляционную жалобу Елены Олеговны Блиновской зарегистрировали в суде», — указали в карточке дела.

Изначально блогер самостоятельно подала заявление о банкротстве, но затем передумала и захотела погасить долг своими силами. Однако суд все равно признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества.

В решении суда не указан общий размер неисполненных обязательств Блиновской. После объявления «королевы марафонов» банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов — банка ВТБ на 270 миллионов рублей и ФНС России на 1,2 миллиарда рублей. Требования пока не рассмотрели.

Ранее Блиновская подала в Верховный суд иск о снижении 1,2 миллиарда рублей налогов и пени.