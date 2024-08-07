Блейк Лайвли появилась на публике в культовом платье Бритни Спирс

Актриса Блейк Лайвли повторила образ певицы Бритни Спирс с сияющим платьем

Photo Image Press/Keystone Press Agency
Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудскую актрису Блейк Лайвли заметили в культовом платье исполнительницы Бритни Спирс. Соответствующие снимки с мероприятия разместили журналисты Daily Mail.

По данным издания, накануне Лайвли появилась на премьере киноленты «Все закончится на нас» в Нью-Йорке. Она надела сияющее длинное платье с глубоким декольте от бренда Versace. В таком же наряде больше 20 лет назад выходила на сцену Спирс.

Лайвли дополнила свой образ босоножками серебряного цвета, крупными кольцами и серьгами из золота. Актриса предпочла для мероприятия броский макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а на губы она нанесла розовую помаду. На длинных волосах артистка сделала красивые локоны.

В соцсети Instagram* она выразила благодарность Спирс за вдохновение, отметив, что певица помогла многим женщинам не боятся самовыражаться и «рассказывать свои истории».

Ранее стало известно, что по книге Спирс «Женщина во мне» снимут биографическое кино. На роль певицы рассматривают несколько актрис, включая Сабрину Карпентер.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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