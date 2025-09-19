Бьюти-эксперты признали удачной очередную пластическую операцию Мадонны

По мнению экспертов, Мадонна сделала удачную подтяжку лица и шеи, как у Крис Дженнер. Они признали, что это хороший результат, учитывая большое количество пластических операций на лице поп-звезды.

Летом певица снялась в откровенной фотосессии со своим избранником. На кадрах звезда позировала с распущенными волосами, которые прикрыли ее обнаженную грудь. На одном из снимков сзади ее обнимал темнокожий парень с татуировками.

В прошлом году на Мадонну подали в суд из-за ее откровенного шоу. Фанаты подали коллективный иск в суд на 65-летнюю исполнительницу после посещения концерта. В зале было очень жарко, так как артистка запретила включать кондиционеры. Зрителям Мадонна порекомендовала раздеться.