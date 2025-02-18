Бьянка обвинила в мошенничестве лейбл звукозаписи Koala Music

Российская певица Бьянка выдвинула обвинения в мошенничестве против известного лейбла звукозаписи Koala Music, который ранее был известен как Sony Music Russia. Об этом рассказал PR-менеджер артистки Максим Черный, сообщило издание Super .

В 2024 году «королева русского R&B» после четырех лет сотрудничества подала на компанию в суд. Причина была проста: команда певицы провела аудит и обнаружила, что Бьянке не доплачивали обещанные по контракту деньги за распространение ее треков на стриминговых площадках.

«Урегулирование в досудебном плане не дало результата: компания отрицала проблему, поэтому Бьянка пошла в суд с целью получить компенсацию по упущенным денежным средствам по своему каталогу, который находится в управлении ООО „Коала Мьюзик“», — сказал Черный.

Суд принял сторону певицы и обязал лейбл выплатить ей недостающую сумму. Однако Бьянка на этом не остановилась. Она подала новый иск с целью досрочного расторжения контракта с компанией, чтобы избежать возможных финансовых потерь в будущем.

Как сообщил представитель певицы, подобные ситуации в мире музыки не редкость. Ранее уже были случаи, когда лейблы утаивали доходы своих артистов.

Ранее неизвестные обокрали певицу Бьянку. В дом певицы залезли воры и похитили украшения. Однако артистка не захотела вызывать сотрудников полиции, поскольку считает, что злоумышленников не найдут.