Неизвестные обокрали певицу Бьянку

Super: в дом певицы Бьянки залезли воры и похитили украшения

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Исполнительница Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, стала жертвой воров. В беседе с Super она сообщила, что не стала обращаться в полицию.

По данным издания, 20 августа двое неизвестных залезли в дом певицы через окно.

«У меня по дому летал попугай мой Боб, воры, видимо, его испугались и убежали. Тем не менее пропали сережки Cartier и браслет Tiffany», — уточнила Бьянка.

Артистка предположила, что преступники знали, кто живет в доме, поэтому и залезли туда. Несмотря на это, Бьянка не захотела вызывать сотрудников полиции, поскольку считает, что злоумышленников не найдут.

«Нет, конечно, это бесполезно», — пояснила она, отвечая на вопрос о намерении заявить в полицию.

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