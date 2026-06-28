Бизнесмен из Бурятии не смог впечатлить Волочкову на свидании в новом телешоу

Предприниматель из Северобайкальска Василий Менцик стал участником шоу «Свидание вслепую», где его неожиданной спутницей оказалась балерина Анастасия Волочкова. Об этом сообщила «КП — Иркутск» .

Сначала встреча складывалась удачно: Волочкова призналась, что мужчина показался ей искренним и приятным. Однако впечатление изменилось, когда выяснилось, что свидание пройдет на багги.

«Я просто не ожидала, что вы меня на свидание приглашаете в лес на „дырчалке“. Вы поймите, я — белый лебедь», — сказала она, подчеркнув, что предпочитает более статусный транспорт.

«Я люблю белые авто, белые яхты и карета, да, более элегантно», — заявила балерина.

Сам Василий рассказал, что любит активный отдых и привык к простой жизни. Несмотря на это, романтического продолжения не получилось — в финале выпуска Волочкова нажала красную кнопку и завершила свидание.

Ранее Волочкова временно подменила одного из сотрудников ресторана быстрого питания в Москвы. Об этом рассказала посетительница заведения в своем блоге.