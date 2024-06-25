Бизнес Алсу потерпел миллионные убытки

Почти три миллиона рублей потеряла певица Алсу на своем концертном агентстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» .

По данным издания, предприятие артистки ООО «Эксклюзив Арт» насчитывает убытки в 2,7 миллиона рублей. Журналисты уточнили, что счета агентства заблокировала налоговая из-за долга в размере 13 тысяч рублей.

Агентством Алсу заинтересовалась ФНС еще год назад. Поводом для этого послужила отчетность организации, которая с 2020 года показывает нулевой баланс. По этой причине приставы заблокировали ее банковские счета.

В мае Алсу развелась со своим мужем Яном Абрамовым. По одной из версий, семью разрушила модель и бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова. Последняя отрицала свою связь с женатым мужчиной. Однако певица публично обвинила ее во лжи.