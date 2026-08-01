Билан выступил с вывихнутым коленом на сольном шоу в Москве

Певец Дима Билан выступил с вывихом колена на сольном концерте на «ВТБ Арене» в Москве. Об этом сообщил ТАСС .

Заслуженный артист России исполнил все запланированные номера, несмотря на травму. В их числе были полеты над ареной и прыжок с высоты более 40 метров. Только после завершения шоу Билан признался зрителям, что травмировался перед концертом.

«Поскольку моя жизнь строится на правде, [я расскажу], что я с вами здесь с вывихнутым коленом, с большим количеством уколов в обоих коленах, чтобы походка была равномерной», — сказал артист.

По словам Билана, он специально так поступил, не желая спекулировать на травме. Он всегда так работает: никаких поблажек к себе, а вот потом можно и рассказать об этом зрителям.

Ранее Билан на вопрос журналистов, представит ли он публике свою новую возлюбленную, жестко ответил, что «когда лягушки будут господа».