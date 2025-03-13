«Бил и душил». Экс-участница шоу «Беременна в 16» заявила о домашнем насилии

Бывшая участница реалити-шоу «Беременна в 16» Полина Устименко, проживающая во Владивостоке, заявила, что бывший муж напал на нее и избил. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

Устименко и ее муж Владимир были самой популярной парой четвертого сезона шоу. Зрители им симпатизировали, так как в их отношениях не было ни агрессии, ни злоупотребления алкоголем.

Пара развелась в конце 2024 года, но сохранила дружеские отношения ради двоих детей. При этом 8 марта Устименко опубликовала фото, показав подписчикам синяки на руках. По ее словам, так закончился визит бывшего мужа.

«Я больше не буду молчать. Он удерживал меня несколько часов, не отдавал телефон, бил, душил, закрывал рот. Мне так страшно еще никогда не было», — написала она.

Устименко рассказала, что бывшего мужа забрали полицейские, она написала заявление. Потом выяснилось, что Владимира через час отпустили.

Позже девушка обратилась к подписчикам с просьбой не травить бывшего мужа в соцсетях, заявив, что они урегулировали конфликт.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело после избиения подростками 13-летней школьницы.