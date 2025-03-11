На Камчатке завели дело после избиения девочки подростками

После избиения 13-летней школьницы подростками в Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Правоохранители организовали проверку после появления публикаций в местных СМИ о драке с участием большого количества несовершеннолетних во дворе дома по улице Бохняка. Девочка 2011 года рождения получила телесные повреждения.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Следователи завели дело за хулиганские действия подростков. Детали случившегося выясняются сотрудниками СК России.

Ранее в Челябинске полицейские задержали подростков, устроивших поножовщину в центре города на улице Кирова. Обошлось без серьезных травм. Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу, в которой рассказали о последствиях нарушения закона.