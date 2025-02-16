Безруков разбил бутылку об голову в школе у дочери

Художественный руководитель Московского губернского театра, актер Сергей Безруков пришел в школу к своей восьмилетней дочери, где показал детям трюк с разбиванием бутылки об голову. Видео он опубликовал в своем Instagram*.

Актер пояснил, что провел урок профориентирования в классе дочери.

«Рассказал про свою актерскую профессию и, что самое главное — наглядно показал», — написал артист.

Безруков показал детям, как в кино разбивают специальные бутылки из сахарного стекла. Они легкие и просто ломаются. Насколько правдоподобно это будет выглядеть зависит только от актерской игры.

Вместе с Безруковым в школу к дочери пришла и Анна Матисон. Бутылку из сахара они принесли с собой и пустили по рядам в классе, чтобы дети смогли ознакомиться с реквизитом.

Оператор разбил актеру бутылку о голову, но Безруков на него никак не отреагировал. Для того, чтобы присутствующие поверили, что артист получил болезненный удар, его пришлось отыграть. Безруков угрожающе двинулся в сторону оператора и после удара бутылкой по голове зашатался и упал на пол в классе под аплодисменты публики.

Прошлой осенью Безруков признался, что влюблен в Санкт-Петербург с самого детства.

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