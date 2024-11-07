Актер Сергей Безруков признался, что любовь в Петербургу у него с самого детства

Народный артист России, актер Сергей Безруков в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о своем особом отношении в Петербургу. Любовь к этому городу у него тянется с самого детства.

Ранее в городе на Неве прошел зрительский показ первой серии сериала «Плевако» с участием Безрукова.

Артист вспоминает, как во время первой поездки в Петербург он вместе с мамой и папой побывал в Петропавловской крепости, а затем посетил Петродворец.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, мысленно все равно переношу себя в то теплое и доброе время», — сообщил Безруков.

Своим любимым местом в городе он назвал Дворцовую набережную, с которой можно увидеть Петропавловскую крепость.