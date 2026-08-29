Безруков пригласил Кологривого в труппу МХАТа имени Горького

Актер Никита Кологривый присоединился к труппе Московского Художественного академического театра имени Горького. Об этом РИА «Новости» сообщил народный артист России, художественный руководитель театра Сергей Безруков.

«Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», — заявил худрук.

До этого Безруков в телеграм-канале сообщил об интеграции МХАТ и Московского губернского театра, в котором выступал Кологривый, в один коллектив. В труппу МХАТа с прицелом на репертуар грядущего сезона вошли помимо Кологривового Дина Корзун, Илья Малаков, Олег Савостюк.

Безруков добавил, что главной площадкой будет Губернская сцена МХАТа. Труппа открыла 28 августа 129-й театральный сезон.

Ранее Кологривый встретился с детьми из Дмитрова.