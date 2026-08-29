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    Безруков пригласил Кологривого в труппу МХАТа имени Горького

    Фото: РИА «Новости»

    Актер Никита Кологривый присоединился к труппе Московского Художественного академического театра имени Горького. Об этом РИА «Новости» сообщил народный артист России, художественный руководитель театра Сергей Безруков.

    «Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», — заявил худрук.

    До этого Безруков в телеграм-канале сообщил об интеграции МХАТ и Московского губернского театра, в котором выступал Кологривый, в один коллектив. В труппу МХАТа с прицелом на репертуар грядущего сезона вошли помимо Кологривового Дина Корзун, Илья Малаков, Олег Савостюк.

    Безруков добавил, что главной площадкой будет Губернская сцена МХАТа. Труппа открыла 28 августа 129-й театральный сезон.

    Ранее Кологривый встретился с детьми из Дмитрова.