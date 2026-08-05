Актер Никита Кологривый встретился с детьми из Дмитрова

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали о встрече детей из Дмитрова с актером Никитой Кологривым. Ребята пообщались с ним и руководителем Благотворительного фонда «Чистые души» Мариной Нетребко.

Встреча прошла за накрытым столом и напоминала киноисторию: дети расспрашивали гостя о съемках, делились своими мечтами и узнавали, как создаются фильмы. Ребята не только слушали, но и сами показывали свои таланты: рассказывали о достижениях в спорте и творчестве.

Вместе под гитару дети и актер исполнили несколько песен и договорились встретиться вновь. Визит Никиты Кологривого стал стимулом для развития творческих способностей ребят. Такие встречи помогают им поверить в себя и узнать больше о мире искусства и кино.