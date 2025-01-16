Ракета New Glenn благополучно вышла на орбиту

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin успешно вышла на заданную орбиту в космосе. Об этом сообщила ее пресс-служба .

«В ходе сегодняшней миссии NG-1 ракета New Glenn успешно вышла на намеченную орбиту, выполнив нашу основную задачу», — отметили в Blue Origin.

В пресс-службе добавили, что первая ступень ракеты была утеряна и не смогла вернуться на Землю. Разработчики изначально планировали приземлить на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане, чтобы затем использовать для будущих полетов. При этом полезная нагрузка — прототип платформы Blue Ring Pathfinder — работает в штатном порядке.

Ракета New Glenn стартовала с площадки LC-36 на мысе Канаверал в штате Флорида 16 января в 10:03 по московскому времени. Всего миссия NG-1 рассчитана на шесть часов.

Ранее американские компании SpaceX и Blue Origin назвали будущим мировой космонавтики.