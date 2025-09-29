Без шансов. Почему Преснякову не удастся продать дачу Пугачевой

Никита Пресняков не сможет продать подаренную Аллой Пугачевой дачу на Истре, несмотря на скидку. Об этом в беседе с Ura.ru заявила риелтор Наталья Перескокова.

«Не нужен никому этот „шедевр“. За 100 миллионов можно купить новый, стильный, современный коттедж. <…> Продать будет невозможно», — пояснила она.

Перескокова добавила, что дома большой площади уже не пользуются спросом на рынке. Да и цена не рыночная. Кроме того, под вопросом законность строительства особняка на берегу Истринского водохранилища.

Никита Пресняков скинул стоимость дачи на пять миллионов рублей. До этого ценник составлял 130 миллионов. Кроме того, внук Пугачевой, уставший продавать бабушкин особняк, предлагал арендовать его за 700 тысяч рублей в месяц, но безуспешно.

Пугачева тоже не смогла до сих пор избавиться от замка в деревне Грязь, который начал разрушаться и покрываться плесенью в отсутствие хозяев.