«Кто без греха?». Путин отреагировал на просьбу избавить русский язык от матерных слов

Ненормативная лексика стала частью русского языка, признал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу избавить русскую речь от матерных слов. Об этом говорили на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, трансляцию вел сайт Кремля.

«Ненормативная лексика, мат — это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. <…> Вы сказали, мат — это антимолитва, да, это и Церковью трактуется как грех. Это, к сожалению, грех распространенный. Ну кто из вас без греха?» — отметил глава государства.

Он отметил, что нужно повышать общую культуру, работая по многим направлениям. Путин заявил, что для того, чтобы выразить твердую позицию, убеждения, не обязательно использовать ненормативную лексику. Президент уточнил, что в этом направлении нужно работать.

На заседании также обсудили продвижение русского языка в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Путин призвал избегать опыта СССР, когда язык навязывали насильно.