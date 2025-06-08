«Без братьев и жены неинтересно». Сарик Андреасян ответил на критику о кумовстве

Постоянные нападки на режиссера Сарика Андреасяна по поводу того, что он привлекает для работы в своих проектах брата и жену, актрису Лизу Моряк, кинодеятель начал воспринимать как часть образа. Во время подкаста Dreamcast режиссер заявил, что не видит в своей работе смысла, если рядом нет семьи.

Андреасян добавил, что мнение хейтеров ему безразлично. Для него важнее сконцентрироваться на своей работе.

«Я понял, что если в этом деле (в кино) не будет моих братьев, жены, то мне вообще неинтересно», — заявил режиссер.

До этого Андреасян отшучивался, что его ненавистникам просто не повезло с талантливыми родственниками, с которыми они бы могли работать.

В середине мая стало известно, что режиссер Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок. Главным героем станет бывший учитель математики, который на фоне кризиса 90-х сменил профессию и начал работать на самом крупном рынке России и всей Восточной Европы.