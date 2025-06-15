Магазины и кафе работают. Житель Израиля рассказал об обстановке на фоне атак Ирана

Население Израиля сохраняет спокойствие и продолжает жить относительно нормальной жизнью, несмотря на атаки Ирана. Об этом 360.ru сообщил заведующий анестезиологическим отделением больницы «Ха-Шарон» Илья Черный, проживающий в Тель-Авиве.

«Паники среди местных нет и быть не может: мы приучены жизнью в государстве, которое почти все время вынуждено воевать, к разным ситуациям. Население очень дисциплинированное, все следуют указаниям службы тыла. Магазины работают, очередей нет», — сказал он.

По словам Черного, граждан объективно информируют о происходящем. В квартирах в новых домах есть комнаты безопасности, в старых домах — бомбоубежища.

«Кафе открыты, люди ведут относительно нормальный образ жизни. И никакой ненависти к иранскому народу у нас нет», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами «Палестина-2» по стратегически важным целям в районе Тель-Авива за последние 24 часа.