«Бесконечные ноги». Дочь Орбакайте поразила фанатов своей внешностью
Пользователи Сети восхитились модельной внешностью дочери Кристины Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте поделилась семейными фотографиями с отдыха в Мачу-Пикчу в социальной сети Instagram*. Поклонники обратили внимание на модельную внешность дочери артистки.
На кадрах запечатлены Орбакайте ее супруг Михаил Земцов и их общая дочь. Вместе Они позируют на фоне древнего города. На девочке надеты обтягивающие черные лосины, которые подчеркивают ее и без того стройную фигуру.
Некоторые поклонники отметили чрезмерную худобу ребенка.
«Что у девочки с ногами?» — задались вопросом подписчики.
Другие фанаты, наоборот, восхитились внешностью дочери певицы.
«Просто нереальные бесконечные ноги», «Ну и ножки модельные, есть в кого», «Какая красивая дочь у вас», — отметили пользователи.
Недавно Орбакайте неудачно выступила в Израиле. На ее концерт пришло немного людей. Артистке не удалось заманить слушателей даже песнями певицы Аллы Пугачевой.
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