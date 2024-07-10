«Бесконечные ноги». Дочь Орбакайте поразила фанатов своей внешностью

Певица Кристина Орбакайте поделилась семейными фотографиями с отдыха в Мачу-Пикчу в социальной сети Instagram*. Поклонники обратили внимание на модельную внешность дочери артистки.

На кадрах запечатлены Орбакайте ее супруг Михаил Земцов и их общая дочь. Вместе Они позируют на фоне древнего города. На девочке надеты обтягивающие черные лосины, которые подчеркивают ее и без того стройную фигуру.

Некоторые поклонники отметили чрезмерную худобу ребенка.

«Что у девочки с ногами?» — задались вопросом подписчики.

Другие фанаты, наоборот, восхитились внешностью дочери певицы.

«Просто нереальные бесконечные ноги», «Ну и ножки модельные, есть в кого», «Какая красивая дочь у вас», — отметили пользователи.

Недавно Орбакайте неудачно выступила в Израиле. На ее концерт пришло немного людей. Артистке не удалось заманить слушателей даже песнями певицы Аллы Пугачевой.

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