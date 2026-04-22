Бероев впервые высказался о разводе с Алферовой и романе с Панкратовой

Звезда фильма «Турецкий гамбит» Егор Бероев впервые высказался о своих отношениях с молодой возлюбленной Анной Панкратовой и с экс-супругой Ксенией Алферовой. Эти заявления он сделал в эфире телеканала «Москва 24» .

«Безусловно, вопрос развода, он всегда болезненный. Всегда. Ведь люди, в особенности те, кто долго жил вместе, более того, известная пара, расстались. Конечно, набежала куча бесов, которые стали радоваться этому. Ну, это нормально», — сказал Бероев в интервью.

Артист уточнил, что они с экс-супругой не общаются, но он продолжают заботиться об их общей дочери.

Новая избранница Бероева младше его на 27 лет. Балерине Панкратовой 21 год. Несмотря на подтвержденный ранее роман, актер отказался называть танцовщицу своей супругой.

«Когда нам нужно будет сказать с Анной, в каких отношениях мы находимся, скажем. Но пока мы нигде этого не говорили», — заявил Егор.

Ранее телесваха Роза Сябитова усомнилась в долговечности союза Бероева с 21-летней Панкратовой.