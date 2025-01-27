Беременная невестка Валерии попала в клинику из-за головокружения

Супруга Арсения Шульгина, сына певицы Валерии», блогерша Лиана Шульгина обратилась к медикам из-за резкого ухудшения самочувствия. Беременная почувствовала головокружение и тошноту, симптомы она описала в соцсетях.

«Мне резко стало плохо в такси, когда подъезжала к дому. Головокружение, тошнота, сильная слабость, одышка, шум в ушах. Поняла, что у меня началось предобморочное состояние (в первую беременность теряла сознание четыре раза, хорошо знаю эти предвестники)», — рассказала Шульгина.

Врачи предполагают дефицит железа, у девушки низкое давление и сильная слабость. Точный диагноз поставят после результатов анализа.

Арсений и Лиана Шульгины воспитывают дочь, сейчас они ждут рождения сына. Беременность Лианы проходит с осложнениями.

В ноябре Лиана Шульгина поделилась, что ее четырехлетняя дочь с трудом смогла покинуть Россию. В аэропорту девочку и сопровождавшую ее няню задержали и допросили.