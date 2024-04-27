Беременная Кети Топурия уехала из России | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 17:07 Беременная Кети Топурия уехала из России Беременная певица Кети Топурия уехала из России накануне родов Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Беременная солистка группы «А’Студио» Кети Топурия уехала из России. Незадолго до родов она поделилась в соцсетях снимками с отдыха.

Певица отправилась на отдых к морю. Где именно находится звезда, неизвестно. Фанаты предположили, что третий ребенок артистки родится за границей.

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Кети воспитывает дочь от бизнесмена Льва Гейхмана и сына от предпринимателя Льва Деньгова. Девочка появилась на свет в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса, где также рожали такие звезды, как Бритни Спирс, Мадонна, Ким Кардашьян, Алсу и Анна Седокова. Сына Топурия родила в Москве.

Пока артистка не давала комментариев о том, где пройдут ее третьи роды.

Накануне телеведущая Виктория Боня объявила о второй беременности. Она сказала, что больше не видит смысла скрывать округлившийся живот. У 44-летней ведущей уже есть дочь Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита, которой исполнилось 12 лет.