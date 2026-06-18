Беременная Анна Бузова официально оформила отношения со своим возлюбленным

Сестра Ольги Бузовой Анна и ее возлюбленный Константин Штрыкин, прожившие вместе 18 лет, официально оформили отношения. Сейчас пара ждет первенца, сообщил StarHit .

«Мы расписались в МФЦ без торжества и это было так волшебно, съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем», — призналась Бузова.

Она также добавила, что готова откровенно говорить на тему брака. До этого Анна признавалась, что Штрыкин предложил ей руку и сердце через несколько месяцев после начала отношений.

Они отложили эту идею на время, а потом желание расписаться отпало, когда она увидела свадьбы своих подруг. Некоторые из них вскоре развелись, а другие негативно высказывались об этом дне.

Сейчас Анна готовится к родам. Пара уже выбрала роддом и заключила контракт.

Ранее ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского университета Анатолий Тян рассказал, что наилучший возраст для первой беременности — от 22 до 30 лет.