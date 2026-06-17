Врач Тян назвал возраст от 22 до 30 лет оптимальным интервалом для первого зачатия

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского университета Анатолий Тян рассказал о том, какой возраст наиболее приемлем для первой беременности. По мнению эксперта, оптимальный интервал для первого зачатия — от 22 до 30 лет, при этом пик физиологической готовности приходится на 25–28 лет, написало ИА МариМедиа .

В этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, а ее организм лучше всего адаптирован к беременности: эндометрий благоприятен для эмбриона, сердечно-сосудистая и свертывающая системы легче справляются с нагрузками.

Роды в более раннем возрасте могут быть сопряжены с повышенным риском анемии, преждевременных родов и низкого веса плода, поскольку организм матери еще не завершил свое созревание. После 35 лет возрастают риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты. Также увеличивается вероятность хромосомных аномалий у плода: с 1 случая на 1000 в 25 лет до 1 на 400 в 35 лет и 1 на 100 к 40 годам.

Выкидыши после 40 лет встречаются более чем в 30% случаев.