Бена Аффлека заметили на улице в кедах за 25 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

Голливудский актер Бен Аффлек появился на публике в кедах за 25 миллионов рублей. Об этом сообщило издание GQ.

Актер выбрал для прогулки кроссовки Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Редкую пару обуви выпустили в 2007 году. Стоимость модели составляет 280 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей).

Авторы статьи отметили, что Аффлек обладает личной коллекцией редких кроссовок и кед.

Недавно в СМИ появилась информация, что отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека дали трещину. Сейчас супруги живут раздельно. Аффлек находится на съемках в Лос-Анджелесе, а певица живет в Нью-Йорке.

До размолвки голливудская пара вместе посетила выпускной дочери актера — 18-летней Вайолет. Лопес и Аффлек не показывали папарацци свои руки, скрывая обручальные кольца.

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