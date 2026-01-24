Беляши и чак-чак ни при чем. Алсу раскрыла секрет «зажировки» к новогоднему шоу

Алсу опубликовала видео своего преображения в толстушку для шоу

Алсу смогла воплотить образ полной дамы на новогоднем шоу благодаря кропотливой работе гримеров. Об этом певица рассказала в соцсети Instagram*.

Артистка опубликовала видео с подробным описанием того, как ее гримировали. Чтобы добиться правдоподобности, специалисты сделали специальную маску.

Алсу уточнила, что ей не пришлось набирать в весе, чтобы выглядеть полной на шоу.

«Весь процесс, как мы добились этих пышных форм. Это непростая, кропотливая работа профессионалов, а не беляши и чак-чаки», — подчеркнула она.

Ранее певица прервала концерт в Москве — она услышала крики о помощи, остановила выступление и попросила вызвать скорую, потому что одному из зрителей стало плохо. После оказания ему помощи артистка продолжила петь. В итоге концертная пауза продлилась 15 минут.