Алсу прервала концерт из-за зрителя

Алсу прервала концерт на 15 минут для оказания медпомощи зрителю

Певица Алсу остановила выступление в концертном зале «Москва», когда у одного из зрителей ухудшилось самочувствие. Об этом сообщил aif.ru .

По словам очевидцев, певица прервала концерт, когда из зрительного зала послышались крики о помощи.

«Алсу попросила включить свет, попросила вызвать скорую, уходила на некоторое время. Сказала, что будет следить за ситуацией с человеком и молиться», — рассказали они.

Бригада медиков прибыла и пострадавшего зрителя вывели из зала. Концертная пауза продлилась 15 минут. После оказания помощи зрителю артистка вернулась на сцену и продолжила петь.

