Алсу прервала концерт из-за зрителя

Алсу прервала концерт на 15 минут для оказания медпомощи зрителю
Певица Алсу остановила выступление в концертном зале «Москва», когда у одного из зрителей ухудшилось самочувствие. Об этом сообщил aif.ru.
По словам очевидцев, певица прервала концерт, когда из зрительного зала послышались крики о помощи.
«Алсу попросила включить свет, попросила вызвать скорую, уходила на некоторое время. Сказала, что будет следить за ситуацией с человеком и молиться», — рассказали они.
Бригада медиков прибыла и пострадавшего зрителя вывели из зала. Концертная пауза продлилась 15 минут. После оказания помощи зрителю артистка вернулась на сцену и продолжила петь.
