Более 100 билетов на концерт SHAMANа подарили семьям бойцов СВО в Серпухове
В Серпухове более сотни билетов на концерт SHAMANа подарили членам семей участников специальной военной операции. Выступление популярного патриотического исполнителя состоялось во Дворце культуры «Россия» 30 сентября.
По инициативе Единого центра поддержки участников СВО и их семей, руководитель Центра Лидия Халачева вручила 120 билетов женам, детям участников специальной военной операции и, конечно, самим Героям.
Семьи защитников выразили особую благодарность ООО «Артисты и звезды», его генеральному директору Андрею Курьянову, а также директору Дворца культуры «Россия» Юрию Бордачеву и всему коллективу ДК за организацию этого события.
Мероприятие прошло в атмосфере патриотизма и глубокой благодарности к тем, кто сегодня защищает Родину на передовой. Концерт стал приятным подарком и возможностью для семей военнослужащих провести время вместе.
Такие мероприятия подчеркивают важность поддержки участников СВО и их семей, способствуя укреплению морального духа и единства общества.