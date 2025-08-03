«Бегите отсюда». Поперечный с женой пожаловались на цены и медицину в США

Высокие цены на жилье и медицину разочаровали переехавших в Лос-Анджелес комика Данилу Поперечного* и его супругу Полину Чистякову. Об этом пара рассказала в своем блоге на YouTube .

Семья заявила, что так и не смогла стать своей для местных жителей и войти в комьюнити из-за проблемы с языком. Кроме того, они столкнулись с огромными расходами на съем жилья и медицинские страховки.

«Кого интересует стоимость жизни в Лос-Анджелесе, бегите отсюда. Даже не думайте сюда приезжать! Если для вас пять тысяч долларов — слишком много, то не приезжайте сюда», — посоветовал Поперечный*.

Комик* добавил, что медицинская страховка за 300—400 долларов в месяц не покроет лечение полностью, а только даст скидку на посещение врача, которое может исчисляться тысячами долларов.

Чистякова добавила, что привычного приема у профильных медицинских специалистов здесь нет. Сначала нужно пройти терапевта, в очереди к которому можно просидеть месяц. Она добавила, что во время поездок в Россию проходит полное обследование благодаря уровню медицины.

В начале января этого года Telegram-канал Mash заявил, что комик Данила Поперечный* подпал под указ президента США Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов. По словам авторов, под высылку подпали все иностранцы, которые без наличия визы пересекли американскую границу.

*Признан в России иностранным агентом.