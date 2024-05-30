«Бедолага, отмучилась». Садальский высказался о смерти Заворотнюк

Актер Садальский рассказал о последнем СМС, которое отправил артистке Заворотнюк

Anton Belitsky/Russian Look
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Актер Станислав Садальский выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк после продолжительной болезни. Посвященной артистке пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Очень жаль… Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей», — написал актер.

Садальский добавил, что последнее СМС, которое он отправил Заворотнюк, так и осталось непрочитанным. В нем актер предлагал помощь и выразил готовность посоветовать лучших врачей.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда боролась с опухолью головного мозга и не появлялась на публике.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату»

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте