«Бедолага, отмучилась». Садальский высказался о смерти Заворотнюк

Актер Станислав Садальский выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк после продолжительной болезни. Посвященной артистке пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Очень жаль… Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей», — написал актер.

Садальский добавил, что последнее СМС, которое он отправил Заворотнюк, так и осталось непрочитанным. В нем актер предлагал помощь и выразил готовность посоветовать лучших врачей.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда боролась с опухолью головного мозга и не появлялась на публике.

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