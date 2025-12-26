Бедная Долина. Лурье пошла вразнос, певице выкатили новый счет

Мосгорсуд 25 декабря удовлетворил исковые требования Полины Лурье, которая купила квартиру Ларисы Долиной. Теперь же защита предпринимательницы намерена взыскать с певицы еще и судебные издержки, сообщило РИА «Новости» .

Такую информацию предоставила агентству адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье. Она намерена истребовать с артистки компенсацию всех издержек, возникших в ходе затяжных судебных разбирательств.

Затраченные на суд средства юристка хочет взыскать в полном объеме. Этого исхода дела она будет добиваться «однозначно», так как сторона Лурье считает правомерность своих действий окончательно доказанной.

Спор вокруг квартиры певицы начался после масштабной мошеннической схемы, в результате которой Долина сама продала свою недвижимость, а вырученные средства перевела злоумышленникам.

Затем артистка пыталась аннулировать договор, утверждая, что действовала под давлением. Суд квартиру Долиной вернул и постановил, что деньги она возвращать покупательнице не обязана. Та осталась и без недвижимости, и без 112 миллионов рублей.

Однако Верховный суд России встал на сторону добросовестной покупательницы и признал за ней право собственности на жилье.