Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела по факту смерти оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщила пресс-служба СК России .

Евгений Кунгуров умер весной 2024 года — его обнаружили около жилого дома в центре Москвы. Долгое время основной версией произошедшего считали суицид, однако семья артиста с этим не согласна. Родные уверены, что обстоятельства трагедии могут носить криминальный характер.

По факту гибели певца столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Главного следственного управления по городу Москве представить информацию, как продвигается расследование и какие детали уже установлены. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.