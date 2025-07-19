Баста устроил гендер-пати посреди концерта

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) решил помочь молодым родителям узнать пол будущего ребенка и организовал на своем концерте в Екатеринбурге гендер-пати. Об этом сообщило уральское информагентство Ura.ru .

Под музыку сцена окрасилась в розовый цвет. Это значило, что у семьи будет девочка.

«Мы вас поздравляем! Всего вам самого наилучшего!» — сказал певец.

У пары уже есть дочь, и, как оказалось, скоро появится на свет еще одна.

Ранее на своем концерте Баста стал участником семейной драмы. Вакуленко остановил выступление на 10 минут, чтобы помирить поссорившихся супругов. Со сцены он заявил, что женщин лучше не злить.