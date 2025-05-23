Баста решил помирить пару на своем концерте
Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) остановил выступление, чтобы помирить поссорившихся супругов. Об этом сообщило издание Super.ru.
Журналисты рассказали, что на одном из концертов артист неожиданно стал участником семейной драмы. Один из поклонников Басты привлек к себе внимание музыканта.
Мужчина поделился, что сильно виноват перед женой и хочет попросить у нее прощения перед многотысячным залом. Рэпер остановил выступление почти на 10 минут, чтобы помочь паре помириться.
«Не ругайтесь, не ссорьтесь, если ссоритесь. Женщин лучше не злить», — сказал Баста со сцены.
В апреле Василию Вакуленко исполнилось 45 лет. Он стал первым российским рэп-музыкантом, которому удалось собрать полный «Олимпийский».