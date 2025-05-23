Баста решил помирить пару на своем концерте

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) остановил выступление, чтобы помирить поссорившихся супругов. Об этом сообщило издание Super.ru .

Журналисты рассказали, что на одном из концертов артист неожиданно стал участником семейной драмы. Один из поклонников Басты привлек к себе внимание музыканта.

Мужчина поделился, что сильно виноват перед женой и хочет попросить у нее прощения перед многотысячным залом. Рэпер остановил выступление почти на 10 минут, чтобы помочь паре помириться.

«Не ругайтесь, не ссорьтесь, если ссоритесь. Женщин лучше не злить», — сказал Баста со сцены.

В апреле Василию Вакуленко исполнилось 45 лет. Он стал первым российским рэп-музыкантом, которому удалось собрать полный «Олимпийский».