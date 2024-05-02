Баста сравнил судейство на шоу «Голос. Дети» с разделочным столом | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 18:04 Баста сравнил судейство на шоу «Голос. Дети» с разделочным столом Баста назвал работу в шоу «Голос. Дети» на Первом канале тяжелейшим испытанием Evgeny Philippov / Global Look Press

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Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, вспомнил о непростом периоде работы на Первом канале. В эфире проекта «Вопрос ребром» на YouTube он признался, что ему было тяжело оценивать юных артистов в шоу «Голос.Дети».

«Они на тебя смотрят как на лучшего друга просто. Они даже не понимают, что сейчас будет разделочный стол (…). Вот это тяжелейшее испытание», — сказал он.

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Музыкант призвал общественность никогда не ходить в жюри «Голос. Дети».

Ранее певица Алсу рассказала о переживаниях по поводу спорной победы своей дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети». По ее словам, ребенку пришлось пережить жесткую критику. Артистка также призналась, что из-за напряженной атмосферы появилась бессонница, поэтому она начала принимать снотворное и успокоительные.