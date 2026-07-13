Баста рассказал, как поборол депрессию 20 лет назад

Баста справился с депрессией 20 лет назад благодаря лихой езде по Москве

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал, как поборол депрессию 20 лет назад. Этим он поделился в шоу Super.ru «Прокат».

По словам артиста, он жаловался другу, что «взгрустнул», как только переехал в столицу. На это товарищ предложил Басте «сесть в „девятку“ и притопить педаль газа в пол».

«Мы садимся, он говорит: „Когда я тебе скажу: ‚Вот вода‘ — лей в коробку“. Мы пристегиваемся, он заводит. И начинается просто такой [трындец] по Садовому. Он кричит: „Лей, лей“, а я [в шоке], у меня трясутся руки, а там просто дым идет. Когда я вышел, он подходит: „Депрессия прошла?“» — поделился Вакуленко.

По словам Басты, это сработало: артист получил эмоциональный всплеск и заряд адреналина.

Недавно режиссер Алексей Франдетти отметил, что уникальность Басты — в его натуральности и честности. Именно это привлекает множество людей.