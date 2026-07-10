Режиссер Алексей Франдетти назвал уникальность Басты в его натуральности и честности

Режиссер Алексей Франдетти в интервью ИА НСН поделился опытом работы с рэпером Бастой и своими музыкальными предпочтениями. Он отметил искренность и честность ростовского исполнителя, которые делают его популярным среди широкой аудитории.

Аналитики билетного оператора «Кассир.ру» сообщили о самых востребованных концертах выходных. Среди них выступления известных рок-групп и музыкантов в разных регионах России.

Вячеслав Бутусов, «Алиса», «Пикник» и «Ария» выступят в Удмуртии. В Бурятию едут «Кино», «Бонд с кнопкой» и «Дайте танк(!)». В Нижний Новгород — «Комната культуры» и Uma2rman. Диана Арбенина продолжит отмечать день рождения концертом в Москве, а Егор Крид даст два концерта подряд в «Лужниках».

По словам Франдетти, уникальность Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) в его натуральности и честности, что привлекает множество людей. Режиссер отметил, что рэпер мог бы собрать четыре стадиона «Лужники» подряд, если бы у него были на это силы.

«Честно говоря, мне вообще ближе всего джаз, если говорить о моих музыкальных пристрастиях. Рэп в нашей семье ближе всего моему сыну. Мне же больше всего нравится работать с Василием именно потому, что это похоже на сотворчество и откликается в постановке тех творческих задач, которые мы ставим перед собой», — сказал режиссер.