Баста помог парню сделать предложение девушке на концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на концерте рэпера Басты зритель сделал предложение своей девушке на глазах у 40 тысяч человек. Об этом сообщило Ura.ru.

Во время выступления рэпер сделал паузу, на сцену вышел молодой человек со своей возлюбленной. Парень протянул ей кольцо и сделал предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием и заплакала.

«Правильно, сюрпризом делаешь. Как он вообще, слушается тебя? А ты что стоишь, надевай кольцо», — сказал певец.

После этого Баста обнял пару, а его музыканты сыграли для них «Марш Мендельсона». Будущих молодожен зрители поздравили бурными аплодисментами.

На это же концерте рэпер помог молодым родителям узнать пол будущего ребенка. Во время гендер-пати сцена окрасилась в розовый цвет. Это значило, что у семьи родится девочка.