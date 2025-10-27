Басков спел на чеченском языке на свадьбе Адлана Закриева

В банкетном зале «Летний Дворец» в Петергофе 25 октября состоялась свадьба Адлана Закриева. На торжестве Николай Басков исполнил песню на чеченском языке. Об этом сообщил Telegram-канал «Дворцовая борзая» .

«Если вы думали, что Николай Басков уже удивить не может — зря», — отметили авторы публикации.

Среди звезд на свадьбе были замечены Алла Михеева и JONY, а также Macan с Бастой.

На церемонии невеста была в великолепном платье от Zuhair Murad. По чеченским обычаям она стояла всю церемонию.

Адлан Закриев — известная фигура в «старом Петербурге». Его белоснежный Rolls-Royce с яркой наклейкой #РамзанНеУходи стал местной. Флешмоб начался после того, как глава Чеченской Республики задал Кремлю вопрос о его возможной замене. Даже ходили слухи о родственной связи Закриева с Кадыровым.

Закриев родился в Грозном в 1994 году, сообщила «Фонтанка». Его семья переехала в Петербург в 1990-е. Он окончил школу с золотой медалью и поступил на экономический факультет СПбГУ. Позже перевелся в СПбГЭУ.

Ранее Басков признался, что шесть раз подавал заявления в загс, но так и не женился. Как уточнил музыкант, в этом была только его вина.