Народный артист России Николай Басков признался, что шесть раз подавал заявления в загс, но так и не женился. Откровение певца прозвучало во время съемок седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», сообщил портал 7Дней.ru.