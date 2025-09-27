Басков признался, что шесть раз подавал заявления в загс
Народный артист России Николай Басков признался, что шесть раз подавал заявления в загс, но так и не женился. Откровение певца прозвучало во время съемок седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», сообщил портал 7Дней.ru.
Одна из конкурсанток рассказала со сцены, что шесть раз подавала заявку, пока смогла пройти кастинг. Басков отреагировал на ее признание.
«Я шесть раз заявку в загс подавал!» — заявил он.
На вопрос коллеги Сергея Лазарева, почему он так и не женился, ответил, что по его вине. Исполнитель хита «Так красиво» шутливо заявил, что Басков — «динамо».
Ранее появилась информация, что бывшая жена Баскова Светлана Шпигель задолжала «Биотэк» порядка 71 миллиона рублей.